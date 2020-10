Mercedesz Henger, VIDEO in top e shorts super aderenti, meravigliosa

Mercedesz Henger, top e shorts aderenti che non lasciano assolutamente spazio all’immaginazione. Una bomba di sensualità.

Bellissima come sempre Mercedesz Henger, le sue curve da sogno sono apprezzatissime. Nel suo ultimo video la bellissima italo-ungherese è in veste di pugile. Sulle note del celebre film Rocky, Mercedesz sferra pugni a Giovanni Redi, campione mondiale di thai boxe. Insieme a loro, il personal trainer Lucas Peracchi che li osserva. Il video ironico e assolutamente divertente fa parte di un progetto denominato “Voglia di Fitness”. Un percorso lavorativo nato dall’impegno costante di alcuni mesi e che consiste nel fornire a chiunque ne fosse interessato una guida che comprende sia attività fisica che alimentazione, a tal proposito specifica la Henger che vi sarà un professionista nel campo della nutrizione per fornire il giusto supporto a chi desidera mettersi in forma e/o perdere peso. I guanti che indossa Mercedesz sono di Giovanni Redi indossati quando ha vinto il mondiale. Ecco perchè sono magici, afferma la stessa su Instagram.

Mercedesz Henger e la passione per il fitness

Come descrive nelle storie di Instagram, il progetto dopo mesi di organizzazione e di pianificazione è arrivato finalmente alla progettazione vera e propria. In alcune anticipazioni, si vede la bellissima sportiva alle prese con addominali ed altri esercizi mentre viene filmata. Ore di impegno per gli attuatori del progetto che si preannuncia un successo. Mercedesz infatti si reputa soddisfatta del suo lavoro, del resto quando insieme alla preparazione vi è una forte passione non può che uscirne un ottimo lavoro. Innamoratissima del suo compagno – Lucas Peracchi – con cui vive insieme da tanto tempo, insieme seguono molte passioni comuni, primo fra tutti il fitness.

Anche se non mancano ombre sulla loro storia, come il rifiuto della madre – Eva Henger – di accettare il genero, i giovani portano avanti la loro storia senza battere ciglio davanti alle critiche nonché alle accuse formulate da altri.

