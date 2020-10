Michela Quattrociocche, lo spacco è inguinale con un vestito che fa sognare – FOTO

Michela Quattrociocche, una dea sui social: lo spacco del vestito si apre e mostra le gambe pazzesche, la foto da urlo.

Michela Quattrociocche incanta su Instagram con un vestito a pois che le lascia scoperte le gambe. Seduta su un tavolo, in una posa sensuale, l’attrice non guarda direttamente l’obiettivo, ma al suo lato lasciando che i fans posino i propri occhi sulle gambe. Con i capelli lunghi che le incorniciano il viso e un paio di stivaletti ai piedi, l’attrice è sempre più bella. Per lei, il tempo è come se non passasse mai e, a 31 anni (compirà 32 il prossimo 3 dicembre), sembra ancora una ragazzina.

A conquistare i fans non è solo la bellezza, ma anche la semplicità della Quattrociocche che è solita sfoggiare un trucco leggero che le evidenzia soprattutto gli occhi. I lineamenti perfetti del viso e l’eleganza che sprigiona ad ogni foto, rendono Michela una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Dopo aver ricordato il momento in cui è diventata mamma per la prima volta, Michela Quattrociocche è tornata a mostrare la sua indiscutibile e naturale bellezza che, con il tempo, non è mai cambiata.

Michela Quattrociocche, il llok punk piace a tutti

Nuovo look per Michela Quattrociocche o solo un effetto dei filtri usati per condividere la foto che vedete qui in alto tra le storie su Instagram? L’attrice ha sempre sfoggiato dei lunghi capelli scuri. Nella foto che vedete qui in alto sfoggia dei capelli viola che sono piaciuti ai fans che, tuttavia, si chiedono se abbia davvero deciso di cambiare look dicendo addio al suo colore per optare per un look decisamente alternativo.

L’attrice, per ora, non ha svelato il mistero. La Quattrociocche, infatti, dopo aver pubblicato la foto qui in alto, non ha condiviso altre storie che permettano di capire se abbia o meno cambiato colore di capelli. In ogni caso, i complimenti per lui non mancano mai.

“Complimenti per la tua semplicità”, “Sei semplicemente meravigliosa”, “Bellissima”, “Divina”, “Super chic”, “Meravigliosa come sempre”, scrivono i fans su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram 🖤♐️ Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 7 Set 2020 alle ore 10:02 PDT

