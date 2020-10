Milly Carlucci e la novità inaspettata di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci introduce una novità a Ballando con le stelle, spiazzando tutti quanti poi fa un appello a Samuel Peron

La Carlucci sorprende tutti quanti diventando ballerina per una sera nel suo programma Ballando con le Stelle. Ad aver annunciato la novità sorprendente, è stato il programma Storie Italiane di Eleonora Daniele. Un’altra notizia sconvolgente non tarda ad arrivare, infatti il ballerino Samuel Peron tornerà nel programma per ballare dopo aver effettuato il secondo tampone risultato negativo.

A quel punto Milly commenta con felicità il ritorno del collega e svela che ballerà con lui sabato 17 ottobre. Un’appuntamento imperdibile. Invece questo sabato la sorpresa della serata la farà Sinisa Mihajlovic che ballerà con sua moglie Arianna la prima volta in televisione a Ballando con le Stelle.

L’edizione sfortunata di Ballando con le stelle si sta riprendendo con colpi di scena

Dopo un’inizio turbolento e demotivante a causa dei mille problemi occorsi durante tutto il periodo di registrazioni e prove, finalmente sembra che tutto stia andando per il verso giusto a Ballando con le Stelle. Ricordiamo infatti che ancora prima di iniziare Samuel Peron e Daniele Scardina sono risultati positivi al Covid-19 e non hanno potuto partecipare alle prime puntate. Ora Peron potrà tornare perché l’ultimo tampone è risultato nuovamente negativo. Poi c’è stato lo spiacevole episodio di Raimondo Todaro, ricoverato d’urgenza per un’appendicite. Ha saltato un sabato lasciando la Isoardi da sola a ballare, ma è già tornato in pista da sabato scorso.

La Mussolini ha subito un incidente mentre ballava, è caduta di faccia e potrebbe non gareggiare questo sabato.E anche la Isoardi settimane fa aveva fatto preoccupare per un muscolo tirato alla caviglia. Rosalinda Celentano anche si è fatta male al ginocchio. Insomma un’edizione sfortunata piena di ostacoli che però sembrano essere passati, sperando che non accada null’altro.

