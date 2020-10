Miriam Leone in piscina con il costume 6 anni fa. Non sembra lei – Foto

Gli anni passano ma la bellezza resta. Miriam Leone è una vera bomba e il web impazzisce per lei. Il colore dei suoi capelli, tocco di classe

L’abbiamo conosciuta dopo la vittoria di Miss Italia 2008 e da lì ce ne siamo innamorati. La sua bellezza unica, quel look ribelle e quello sguardo da cerbiatto l’hanno resa non solo la reginetta d’Italia ma una vera star. Stiamo parlando di Miriam Leone, oggi attrice e conduttrice, la giovane donna oltre che bella è anche molto talentuosa ed è per questo che ha conquistato la fiducia del pubblico italiano e del web.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Matilde Gioli, total look nero per la conferenza stampa di DOC. Splendida – FOTO

Miriam Leone, in una foto non sembra lei

Sono già passati 12 anni da quando la Leone è stata incoronata Miss Italia. All’epoca aveva appena compiuto 23 anni, oggi invece è una donna affermata che ama il suo lavoro e chi la segue. Molto riservata, anche su Instagram condivide soprattutto post inerenti alle sue collaborazioni e progetti, ecco perché non sappiamo molto della sua vita privata. Tra le sue storie, oggi è apparsa una foto di 6 anni fa. Un tuffo nel passato, non sembra neanche lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Era solo una ragazzina, oggi è una rinomata chef. La riconoscete? -Foto

Una foto in piscina, un po’ di timidezza in più e qualche esperienza in meno. Oggi Miriam Leone è cambiata completamente, non tanto fisicamente ma caratterialmente. E’ una donna ormai, ha acquisito più consapevolezza ed ha tante esperienze in più nel suo bagaglio di vita.

Visualizza questo post su Instagram From Italy with love 💖🐚✨ #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 4 Ott 2020 alle ore 4:00 PDT

Ciò che non è cambiato e probabilmente non accadrà mai, è il suo modo di essere: spontaneità e umiltà saranno sempre le sue doti migliori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter