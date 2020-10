Myriam Catania pronta a lasciare il Grande Fratello Vip: “Mio figlio sta male”. La doppiatrice ha avuto l’opportunità di sentire suo figlio a telefono ieri e non è andata bene

Myriam Catania si sente pronta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Durante la scorsa settimana i ragazzi l’hanno nominata tutti e dopo la puntata è venuto fuori che è stata proprio lei a chiedere di essere nominata, perché non ce la fa più a restare dentro e ha bisogno di uscire e di rivedere suo figlio. Questo suo desiderio è peggiorato quando ha rivisto il bambino e il suo compagno, in un video che è stato registrato proprio per lei in puntata. Ha confessato ai suoi compagni di viaggio di averlo visto cambiato e di aver paura di perdersi troppo stando lontano da lui.

Myriam Catania vuole lasciare il Grande Fratello Vip: “Ho bisogno di vedere mio figlio”

La goccia che ha fatto traboccare il vaso ha fatto traboccare il vaso è arrivata proprio ieri. Il GF Vip ha permesso ai genitori della casa di fare una telefonata ai propri figli: questo avrebbe dovuto dare forza a tutti, e così è stato, ma per Myriam ha sortito l’effetto contrario. Il bambino l’è sembrato giù di morale, pare che senta tanto la sua mancanza e lei è uscita triste e afflitta dal confessionale dopo la telefonata.

“L’ho sentito troppo giù, ha bisogno di me, devo andare da lui” ha rivelato Myriam. Spera davvero di essere lei l’eliminata di domani, il fatto è che sono in molti a seguirla e a sostenerla e che vogliono farla rimanere nella casa. Se non dovesse essere lei l’eliminata, deciderà di uscire?