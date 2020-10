Paola Di Benedetto strepitosa, lato A mostruoso: fan in estasi – FOTO

Paola Di Benedetto, con una t-shirt bianca attillatissima, manda in estasi i fan: strepitosa come sempre!

Paola Di Benedetto trova sempre il modo di far sognare i suoi fan: con una t-shirt bianca attillatissima e l’ombelico scoperto, la modella è una vera bomba sexy! La bellissima Paola, attuale fidanzata del cantante Federico Rossi, incanta proprio tutti. Tra i commenti si legge: “Semplicità e bellezza…“.

Due qualità che, di certo, non le mancano affatto.

Paola Di Benedetto: la carriera dell’ex naufraga

Paola Di Benedetto, classe 1995, è showgirl e modella. Si fa notare fin da giovanissima per la sua bellezza, classificandosi seconda a Miss Veneto e vincendo invece i titoli di Miss Grand Prix 3eMiss Antenna 3. Dopo aver partecipato alle selezioni di Miss Italia, nel 2016, inizia a lavorare per le reti nazionali.

Interpreta il ruolo di “Madre Natura” all’interno di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione“, e verrà in seguito scelta come ballerina nel cast di Colorado. Si farà conoscere al grande pubblico partecipando come concorrente alla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, nel 2018. In seguito, ricoprirà il ruolo di opinionista nel programma “Mai Dire talk“, condotto dal Mago Forest e in onda su Italia 1. Partecipa inoltre all’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, uscendone vincitrice; devolverà il suo montepremi di 100.000 euro a Mediafriends, per sostenere la battaglia contro il Coronavirus (il regolamento ne prevedeva solo la metà).

Dopo una relazione di quattro anni con Matteo Gentili, la Di Benedetto ha avuto un breve flirt con Francesco Monte, conosciuto all’Isola. Da circa due anni, è legata sentimentalmente a Federico Rossi, membro del duo musicale Benji&Fede.