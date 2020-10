Come sempre provoca e seduce, Paola Saulino, che sa essere sé stessa anche se il suoi modo di porsi non è gradito ad alcuni. A lei però non importa.

A Paola Saulino piace provocare, anche a costo di uscire dalle righe e da quello che secondo molti rappresenta il limite consentito. Lei è fatta così, prendere o lasciare. Ed ogni suo nuovo scatto sui social network è una mistura di sensualità e di esagerazione.

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali: “Io al limite del presentabile” e si mostra in mutande – FOTO

Un esempio lampante ci giunge da uno shooting pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Lì la 30enne attrice originaria di Napoli parla di “amore per il pesce”, facendosi ritrarre all’interno di un ambiente dove vengono stoccati diversi esemplari di prodotti ittici. Ed ecco che reca in mano un capo di grosse dimensioni. Il doppio senso è evidente quanto voluto. Di Paola tra l’altro circolano anche dei video prodotti da lei stessa, nei quali appare senza veli. Ad alcuni però bastano i suoi scatti su Instagram, guardare per credere.