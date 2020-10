Paolo Del Debbio malato? Cambia look e dimagrisce tanto. Il motivo

Il conduttore di “Dritto e Rovescio” Paolo Del Debbio si è mostrato ai telespettatori con una nuova immagine, dimagrito e molto ringiovanito

Il giornalista Paolo Del Debbio è ritornato il 10 settembre a condurre la trasmissione “Dritto e Rovescio” in onda su Rete 4. Ma cosa è successo a Paolo Del Debbio? Il conduttore è apparso infatti completamente cambiato: ben 22 chili in meno, barba un po’ incolta, capelli corti. Decisamente ringiovanito. Quali sono però i reali motivi di questo cambio d’immagine? A svelarlo è stato Il Tempo che ha ipotizzato che ci potrebbero essere delle questioni di cuore, si legge infatti nelle sue pagine:

“Tra i corridoi di Cologno, si mormora che il motivo di tale cambiamento potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore del professore. Chi lo conosce bene azzarda sia addirittura innamorato”.

Paolo Del Debbio dimagrito: cambio look per amore?

Il cambio repentino di Paolo Del Debbio forse sarebbe proprio dovuto a motivi di cuore. Il conduttore di “Dritto e Rovescio”, secondo rumors interni ai corridoi Mediaset avrebbe qualcuno per la testa in questo momento tanto da decidere di cambiare completamente.

Mancano però dichiarazioni ufficiali da parte del diretto interessato che ha sempre voluto mantenere una certa riservatezza relativamente la sua vita privata. Le malelingue sentenziano che potrebbe anche avere problemi di salute ma noi ci auguriamo che non sia vero.

Questa sera andrà in onda la quinta puntata di “Dritto Rovescio” e tra i vari argomenti si parlerà dell’emergenza Covid-19 sia in Italia come argomento di apertura. Tanti però gli argomenti che verranno trattati in studio.

