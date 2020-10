Professore prende a schiaffi uno studente, finisce tutto in rete – VIDEO

Un video diventato virale sui social quello del professore che prende a schiaffi uno studente. Poche notizie a riguardo, si conosce solo l’Istituto

Un professore prende a schiaffi uno studente e tutto viene documentato da altri compagni di classe. Il video finisce in rete, diventa virale ed arriva fino alla polizia. Ora sul caso sono in corso degli accertamenti.

Si tratterebbe di un ceffone quello che il professore ha dato ad un suo studente, in una scuola superiore di Teggiano, nel Vallo di Diano, nella provincia di Salerno. “Sbagli tu? E sbaglio pure io” la frase che si sente nel video, poi il forte ceffone e un lungo strattonamento dal collo della felpa. E tutti gli altri ragazzi che gridano “Professore” come a richiamare il docente per quello che stava facendo intimandogli di smetterla.

La scena è stata ripresa dai cellulari di due ragazzi da due diverse angolazioni e la dinamica dei fatti è chiara, non ci sono dubbi. Almeno due dunque i ragazzi che hanno ripreso tutto e non è detto che non spuntino alti video.

Le circostanze dell’accaduto sono ancora tutte da chiarire e nulla si sa sul perché il docente si sia comportato in quel modo esageratamente aggressivo verso il ragazzo. Non ci sono nomi e quello che è certo è solo quello l’istituto, il Pomponio Leto, in cui tutto è successo.

Professore prende a schiaffi uno studente, dubbi su tutto

I due video girati in classe hanno fatto subito il giro del web, tra i primi invii nella chat di gruppo della classe su WhatsApp e poi anche sui social. È qui che è diventato in pochissimo tempo virale e la vicenda è arrivata anche agli onori delle cronache come un fatto anomalo e di cattivo esempio.

Tutto è avvolto nel dubbio ancora, sia per i motivi che abbiano scatenato la reazione violenta e poco educativa, forse una discussione tra il docente e il ragazzo che sarebbe diventata sempre più animata fino a sfociare nel ceffone, ma anche sulla posizione della scuola e cosa accadrà al professore.

Per ora non ci sono dichiarazioni da parte dell’Istituto e né tantomeno da parte delle persone coinvolte.

