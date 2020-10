Rosalinda Celentano sospende il suo viaggio a Ballando, il motivo

Ancora problemi per questa sfortunata edizione di Ballando con le Stelle. Rosalinda Celentano in ospedale, ecco perché

Non c’è storia quest’anno per Ballando con le Stelle. Cammina con la nuvoletta di Fantozzi in testa e la “sfortuna” per il programma di Milly Carlucci non si arresta.

Tantissimi i problemi in questa edizione che prima ha visto lo slittamento a settembre per via del Covid, poi un ennesimo posticipo a seguito della positività di due componenti Samuel Peron e Daniele Scardina, e ancora la corsa in ospedale per maestro il Raimondo Todaro che mentre si allenava con la sua partner Elisa Isoardi, si è sentito male. Per lui una brutta appendicite e l’operazione d’urgenza.

Ma le difficoltà non sono ancora finite. Non mancano gli infortuni come quello di Alessandra Mussolini al naso durante le prove e ora arriva uno stop anche per una delle grandi protagoniste di questa edizione, la terza figlia del Molleggiato: Rosalinda Celentano.

LEGGI ANCHE –> Laura Chiatti, outfit particolare e bellezza insuperabile: favolosa – FOTO

Rosalinda Celentano in ospedale, ecco perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Celentano (@rosalinda.celentano) in data: 7 Ott 2020 alle ore 10:02 PDT

Rosalinda Celentano sospende per il momento il suo viaggio a Ballando con le Stelle. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori che è stata protagonista in questi giorni per via della sua confessione sulla sua malattia ne deve affrontare un’altra.

Rosalinda ha confessato di aver dovuto combattere con un tumore all’età di 47 anni. Una sfida non facile che le ha però permesso di fortificarsi molto. Ora arriva un altro piccolo problema: una risonanza magnetica.

Lei che balla insieme a Tinna Hoffmann dopo che il suo partener iniziale, Samuel Peron è assente, ha dovuto interrompere le prove per andare in ospedale. Cosa succede a Rosalinda? Lo ha spiegato Tinna Hoffmann a “Storie italiane”. Il motivo della risonanza è legato al ginocchio della Celentano che troppo spesso fa i capricci e le provoca forti dolori. Per questo urgono chiarimenti specialistici e una visita d’urgenza.

LEGGI ANCHE –> Eva Henger spettacolare: gambe, seno e… piedi da urlo – Video

“Purtroppo è stata costretta a interrompere le prove per sottoporsi a una risonanza magnetica – ha spiegato la danzatrice professionista – speriamo che passi presto così possiamo allenarci ed essere in pista sabato”. In dubbio dunque la partecipazione di Rosalinda nella puntata di sabato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter