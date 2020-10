Roshelle illegale: spiazza i fan con uno scatto “senza veli” – FOTO

Roshelle, ex concorrente di X Factor, pubblica uno scatto bollente: con la schiena nuda è davvero di una bellezza illegale!

Scatto in intimo e con la schiena scoperta per Roshelle, ex concorrente di X Factor 2016. La cantante, sensualissima e provocante, fissa con disinvoltura la camera, lasciandosi immortalare così: senza veli, proprio come mamma l’ha fatta.

E i fan non possono che scatenarsi: “Sei bellissima” – commenta qualcuno – “Penso di amarti” – si sbilancia un altro.

Roshelle: chi è davvero l’ex concorrente di X Factor

Roshelle, nome d’arte di Rossella Discolo, è nata a Lodi nel 1995. Nel 2016, la ragazza partecipa alle audizioni di X Factor, insieme alla sorella Cristiana. Quest’ultima non ottiene il favore dei giudici, ma Roshelle sì. Passando per i Bootcamp e gli Home visiti, la cantante entrerà a far parte della squadra di Fedez, le Under donne. Arriverà poi fino alla finalissima, che però vedrà come vincitrice la compagna di squadra Gaia.

Nel 2018, Roshelle attira l’attenzione su di sé per via del video musicale del suo brano “Tutti Frutty”, prodotto da Don Joe dei Club Dogo. La ragazza, che interpreta un’amazzone, si mostra completamente nuda, e a coprire le sue parti intime ci pensano gli elementi grafici della clip.

Quando parla della propria arte musicale, Rossella la descrive così: “Direi “crossover”: aggiungo del maschile al mio femminile e viceversa. Così come nello stile, anche nella mia musica amo aggiungere rap nel mio melodico e viceversa. E non rinuncio mai a un tocco di rosa“. Non a caso, infatti, è stata soprannominata “la ragazza dai capelli rosa“.

Per questo 2020, la cantante si è dedicata soprattutto a “portare in giro la sua musica“, e ha suonato molto spesso dal vivo. Inoltre, ha lavorato a nuovi singoli, oltre ad essersi occupata della realizzazione di alcuni capi assieme al marchio Converse.

Un’artista a tutto tondo, ecco come ci appare Roshelle.

Roshelle: sensualissima e provocante su Instagram