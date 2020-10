Sara Croce, reggiseno in pizzo e forme da urlo. Una dea bionda – FOTO

Sara Croce. Ex Madre Natura di Ciao Darwin 8, stupenda modella originaria di Garlasco, si mostra in una Instagram Story in intimo. Un sogno

Occhi chiari, lineamenti perfetti, capelli lunghi e sinuosi e un corpo strepitoso. Sara Croce è una modella bellissima. Ha solo 22 anni e ha già alle spalle una carriera ben avviata nel mondo dello spettacolo.

Classe 1998, originaria di Garlasco, è diventata celebre per essere stata una delle figuranti che ha prestato la propria immagine nell’interpretazione di Madre Natura durante il programma Ciao Darwin durante l’ottava edizione, condotto da Paolo Bonolis. Sempre a fianco dello stesso mattatore televisivo è stata anche una delle Bonas nella trasmissione Avanti Un Altro.

Si sa molto poco della sua vita privata. E’ iscritta alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla IULM di Milano, appassionata di musica heavy metal, amante dello sport, soprattutto l’equitazione. Fidanzatissima con Gianmarco Fiory, portiere dell’ A.C. Gozzano.

Sara Croce in intimo. Un sogno ad occhi aperti

Ben 757mila follower seguono gli aggiornamenti periodici di Sara Croce sul suo profilo Instagram. La ragazza si sta via via conquistando un posto di primo piano nel panorama delle influencer più gettonate del nostro Paese.

Prova ne sono i diversi brand che cercano il suo volto per sponsorizzare i loro prodotti. Una notissima marca di abbigliamento intimo, infatti, l’ha voluta come testimonial. Sara Croce si mostra in una Instargram Story in reggiseno di pizzo. Trucco appena accennato, un leggero broncio mattutino e il web è in tilt. I lunghi capelli biondi le ricadono su una spalla.

Siamo in attesa di scoprire le nuove esperienze lavorative della bella Sara e sperare di rivederla presto in tv. Probabilmente sarà di nuovo una delle Bonas da gennaio 2021 su Canale 5.

