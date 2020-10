Shaila Gatta, VIDEO bollente manda in tilt Instagram

Shaila Gatta, la velina di Striscia la Notizia, in un video bollente che fa impazzire letteralmente i follower e non solo. Più hot che mai.

La sensualità di Shaila Gatta è ormai nota a tutti. La velina, presente ogni sera nel TG satirico più noto della televisione italiana, appare in tutta la sua bellezza. Nel video, pubblicato un’ora fa è un’esplosione di sensualità. Non ideale pertanto per i deboli di cuore; stacco di coscia stupendo, outfit in pelle dai tagli aggressivi. Insomma, Shaila in questa performance è pazzesca e gli apprezzamenti non tardano ad arrivare: in un’ora quasi 15 mila like e pioggia di commenti, tutti di apprezzamenti per la velina dal fisico scultoreo. Il video si compone di tre momenti; nel primo Shaila sportiva, come se stesse andando in palestra: quindi tuta, top e sneakers.

Shaila Gatta, una velina dal fisico di marmo

Nel secondo frame la velina abbandona l’outfit ginnico per uno decisamente aggressivo, top e shorts neri in pelle. Il top presenta un dettaglio intrecciato che le avvolge il collo. Coda lunghissima e stivali sopra il ginocchio rendono l’outfit sensazionale. Una bomba sexy. Nel terzo momento la velina sulle note di Run the World (Girls) di Beyoncè si lancia in una coreografia super sexy con tanto di onda sensuale vicino ad un’auto. Proprio sull’auto arriva un commento ironico: Oddio, il tacco sulla carrozzeria però…

La velina mostra un fisico statuario e muscoloso. Non nasconde infatti la sua passione per il fitness. Un vero e proprio stile di vita che si estrinseca non solo nell’allenamento ma anche a tavola, una dieta appositamente creata per lei e per mantenere un fisico asciutto e marmoreo. I suoi video e le sue foto sono un incanto per gli occhi di chi la guarda.

Video nei quali la velina non solo balla divinamente e sexy – come nell’ultimo condiviso – ma sono delle vere e proprie performances che solo chi proviene da anni di danza come Shaila può eseguirle perfettamente.