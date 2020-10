Un bambino di soli 7 anni è deceduto ieri pomeriggio a Villasmundo, in provincia di Siracusa, dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina. Inutili i tentativi di soccorso del personale medico.

Tragedia in Sicilia, dove un bambino di soli 7 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Villasmundo, frazione di Augusta, in provincia di Siracusa. Secondo quanto ricostruito ad ora, il piccolo si sarebbe sporto da una finestra dell’abitazione e sarebbe caduto nel vuoto dal terzo piano. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo. Intervenuti presso l’abitazione anche i carabinieri che adesso stanno cercando di ricostruire la drammatica vicenda.

Siracusa, bambino di 7 anni precipita dal terzo piano e perde la vita: tragedia nel pomeriggio

Un bambino di 7 anni è morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 ottobre, a Villasmundo, frazione di Augusta, in provincia di Siracusa. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, si sarebbe sporto dalla finestra del bagno ed avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto dal terzo piano. Un volo di circa 12 metri che non ha lasciato scampo al piccolo.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al piccolo e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Muscatello di Augusta. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il bambino è deceduto per i traumi riportati nella caduta.

Intervenuti presso l’abitazione anche i carabinieri della Stazione di Villasmundo ed i colleghi della Compagnia di Augusta che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, per ricostruire l’accaduto e gli istanti precedenti alla tragedia. L’inchiesta è coordinata dal procuratore Sabrina Gambino e dal sostituto procuratore Donata Costa.

In casa, al momento della tragedia, come riporta la redazione di Fanpage, si trovavano la madre e le due sorelle della vittima, mentre il padre non era presente.