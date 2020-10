Soleil Sorgé, rivelazioni choc a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso sconvolta

Ieri a Pomeriggio 5 Soleil Sorgé parla dell’ex fidanzato di Zorzi, Barbara D’Urso va fuori di sé: “Tu non mi usi, ho i brividi”

Le dirette di Pomeriggio 5 sono sempre molto entusiasmanti per il pubblico a casa che segue Barbara D’Urso ancora dopo tanti anni di conduzione nelle reti Mediaset. Ieri pomeriggio però c’è stato un momento di forte imbarazzo in studio.

Barbara D’Urso è tornata a parlare della presunta aggressione omofoba di cui sarebbe stato vittima l’influencer Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi al momento all’interno della casa del Grande Fratello.

In collegamento anche Soleil Sorgé, ex amica di Iconize, che invece racconta la sua verità. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente di Pechino Express, è stata chiamata da Barbara per fare chiarezza in merito all’indiscrezione che vedrebbe Marco Ferrero, alias Iconize, essersi colpito dal solo al viso per inscenare una finta aggressione omofoba, questo però con l’unico scopo di ottenere una maggiore visibilità.

De Pisis svela: “Iconize si è colpito con dei surgelati”