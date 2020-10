Tommaso Zorzi rivela il suo incontro con Adua Del Vesco in hotel nei dettagli. Al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos dell’Ares Gate

Tommaso Zorzi ha rivelato com’è andato il suo incontro con Adua Del Vesco in hotel. Durante la puntata di venerdì scorso ha sganciato la bomba: i due si sono visti in hotel e Adua ha rivelato all’influencer che il suo ex fidanzato Massimiliano Morra è gay. Ha negato in ogni modo di aver fatto questa confidenza a Tommaso, ma lui non riesce a digerire il fatto che lei possa mentirgli così spudoratamente. In questi giorni Tommaso è tornato a parlare della questione e ha raccontato nei dettagli come sono andate le cose quella notte.

Tommaso Zorzi ha raccontato nei dettagli com’è andato l’incontro con Adua Del Vesco

“Quando ci siamo visti in camera sua mi ha detto: “Sono in sbatti perché c’è Massimiliano in casa e abbiamo avuto una storia un po’ strana. Ci sono cose di lui che non posso dire, ma mi ha fatto molto male in passato”. Allora le ho chiesto, ma fondamentalmente perché lo chiedo di tutti: “Ma è gay?” e lei mi ha risposto “eh sì” ha rivelato Tommaso, parlandone nella casa. Oramai il mistero si infittisce e Alfonso Signorini si è esposto dicendo di credere all’influencer piuttosto che all’attrice, anche perché nella casa ha cambiato più volte la versione dei fatti.

Intanto fuori alla casa si continua a parlare della questione: c’è chi crede ad Adua e chi crede a Tommaso, ma per il momento non ci sono prove che scagionano la Del Vesco. Lo staff di Zorzi ha pubblicato la conversazione in cui i due si scrivono di vedersi in hotel.