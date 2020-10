Tumori, arrivano delle nuove scoperte sulla malattia

Secondo numerosi studi, sarebbero cambiato il decorso dei tumori, crescono i guariti ma colpisce soprattutto le donne.

Secondo dei dati emersi di recente, sembrerebbe che i casi di guariti da tumore sarebbero in aumento, ma cresce la percentuale delle donne a cui viene diagnosticata la malattia. Le persone guarite da tumore sarebbero ad oggi 3,6 milioni ben il 37% in più rispetto allo scorso decennio. 377 mila sono le nuove diagnosi di tumore del 2020 e rispettivamente 195mila casi sono uomini e 182mila donna, a differenza delle diagnosi dello scorso anno: 196mila uomini e 175mila donne. Un aumento preoccupante, 6.000 casi in più che colpiscono le donne. Questi dati sono stati estrapolati dal documento ufficiale reso noto in questi giorni: ‘I numeri del cancro in Italia 2020′.

Tumore, quali i più frequenti

Il tumore che detiene il triste primato come diffusione è quello alla mammella, segue il colon-retto, polmone e prostata. La forma tumorale al polmone si sta diffondendo molto tra le donne a causa del fumo. Le donne hanno una maggiore probabilità di sopravvivenza rispetto agli uomini, in quanto il tumore al seno presenta una prognosi migliore rispetto le altre. Un dato positivo riguarda i tumori allo stomaco ed al fegato. Inoltre, secondo Giordano Beretta, il Presidente AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica – “l’efficacia dello screening nel tumore del colon-retto è evidente non solo nel costante calo delle nuove diagnosi, ma anche nel miglioramento della sopravvivenza a 5 anni, aumentata dal 52% degli Anni Novanta al 65% attuale, anche per l’efficacia delle terapie negli stadi più avanzati”.

Dati insomma che fanno riflettere anche se in questi mesi a causa dell’emergenza Covid non si è più parlato – erroneamente – di tumori. Sottolineare sempre l’importanza della prevenzione è il primo passo verso la sconfitta della malattia.

