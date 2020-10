Uomini e Donne colpo di scena improvviso: la confessione spiazza tutti. Oggi durante la puntata, la dama Sara ha rivelato al cavaliere Armando di essere innamorata di lui

Oggi a Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena per Armando Incarnato: una dama si è dichiarata. Lui che è sempre stato giudicato da tutti in studio per essere una persona senza cuore e con un solo obiettivo, ovvero quello del successo, ha trovato una persona che ha visto qualcosa di speciale in lui. Stiamo parlando di Sara, una dama a cui Armando aveva chiesto il numero e con cui era uscito. Non si era trovato bene con lei e aveva deciso di interrompere immediatamente la conoscenza. Poi oggi in studio colpo di scena: lei gli ha fatto una sorpresa, regalandogli tanti palloncini con delle frasi importanti sopra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Uomini e Donne, durante la puntata di oggi Sara ha rivelato una cosa molto importante ad Armando

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata