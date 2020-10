Valentina Vignali: atleta, modella, influencer. Ha un talento che ormai non tiene nascosto da tempo. Scopriamo di cosa si tratta

La bellissima Valentina Vignali è una donna dai molteplici talenti. Famosa per essere una cestista, attualmente attiva nella squadra di basket Smit Roma Centro, ha intrapreso una carriera di modella ed influencer ormai da parecchio tempo.

Come lei stessa ha sottolineato durante un’intervista, è stata tra le prime in Italia a cimentarsi in questo terreno all’epoca inesplorato, nel lontano 2008. Ormai il suo è tra gli account più seguiti nel nostro paese. Solo su Instragram conta oltre 2,3 milioni di follower, curiosi di venire a conoscenza dei suoi ultimi aggiornamenti.

Visualizza questo post su Instagram Sonno & zucchero…🥐🧁🍪🍰🍩 buongiorno!! @borgo_il_mezzanino #gardalake #supplied #breakfasttime Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 5 Ott 2020 alle ore 3:08 PDT

I suoi scatti sono sempre eleganti, professionali, e regalano squarci della sua vita privata e lavorativa.

LEGGI ANCHE -> Marco Vannini, intervista a Marina e Valerio: “Contenti, ma nulla è scontato” – VIDEO

Valentina Vignali: il talento che non ti aspetti