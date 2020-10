Anticipazioni X Factor, l’inizio dei Bootcamp: stasera si formano le squadre

X Factor si prepara alla fase dei Bootcamp, in cui si assegneranno le categorie a ciascun giudice: stasera inizia la vera sfida

Il gioco di squadra è ufficialmente finito: questa sera, ad X Factor 2020, inizieranno i Bootcamp, e ai 4 giudici saranno assegnate le tanto attese categorie. Stando alle anticipazioni, i primi che affronteranno questa fase sono Mika ed Hell Raton. Come sempre, sarà il presentatore Alessandro Cattelan a svelare il “mistero” delle squadre.

X Factor, al via i Bootcamp: Emma non sta nella pelle

Nonostante questa sera sia il turno di Mika e di Hell Raton, anche Emma Marrone non sta nella pelle per la quarta puntata di X Factor. Nel suo ultimo post Instagram, la vediamo sorridente ed entusiasta, in una foto corredata dalla goliardica frase: “Daje dhe BOOTCAMP“.

Nel frattempo, sul web, sono partite le scommesse riguardo l’assegnazione delle categorie: c’è chi ipotizza che Emma, “sostituta” di Mara Maionchi, riceverà proprio la categoria degli Over, frequentemente assegnata a quest’ultima. Altre ipotesi riguardano invece l’assegnazione degli Under uomini ad Hell Raton, mentre le Under donne toccherebbero a Mika. Come di consueto, Manuel Agnelli sarebbe invece il capitano dei Gruppi.

Anche Alessandro Cattelan, presentatore del Talent, ha avanzato la sua idea in merito alle squadre: quest’ultimo ipotizza che Emma abbia le Under donne, Mika gli Over, Hell Raton gli Under uomini, Manuel i Gruppi. Sarà proprio Cattelan, in un incontro privato con i giudici, ad assegnare loro la rispettiva categoria.

Dal teaser rilasciato sulla pagina Instagram di X Factor, si intravede una sequenza che ha mandato i fan in escandescenza. Nel video, Cattelan direbbe ad Emma: “La tua categoria è davanti ai tuoi occhi“. Proprio queste parole hanno fatto pensare che, alla cantante salentina, sia stata attribuita la categoria degli Over.

Non resta che godersi la quarta puntata di X Factor per scoprirlo!

