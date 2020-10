Aceto Bianco. Sapevi di poterlo usare in questo modo? Incredibile aiuto

Aceto Bianco. Non è una novità che abbia molteplici usi. Quello che vi proponiamo in quest’articolo vi stupirà

Che sia uno dei condimenti migliori per esaltare i nostri piatti è notizia risaputa. L’aceto bianco ha molteplici qualità che ci aiutano anche nella vita di tutti i giorni per scopi che non sono prettamente alimentari. Se diluito può essere usato per la cura dei capelli, per la pulizia dei mobili o del frigorifero, per disincrostare rubinetti e tubature, ottimo anche per eliminare erbacce nelle operazioni di giardinaggio.

Oggi vi proponiamo un utilizzo che non vi sareste mai aspettati legato ad un elettrodomestico di larghissima diffusione: la lavatrice. Come faremmo a vivere senza di essa? Pensare di dover lavare ogni singolo capo a mano sarebbe un incubo. La tecnologia è venuta ancora una volta in soccorso dell’umanità, aiutandoci a compiere gesti di quotidiana routine facendoci risparmiare tanto tempo ed energie.

Tuttavia, con lavaggi frequenti, la lavatrice potrebbe incorrere in danni da usura. Ecco che ci viene in soccorso l’aceto bianco. Vediamo come.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come abbandonare ed eliminare un gruppo

Manutenzione e pulizia

Per sanificare il nostro elettrodomestico ed evitare che si crei muffa, sarebbe opportuno fare la seguente operazione una volta al mese. Versare mezzo bicchiere di aceto bianco nell’oblò e dentro il dosatore del detersivo. Azionare la lavatrice a 90°. Per ottenere risultati migliori, unire un cucchiaio di bicarbonato. A lavaggi ultimati sarebbe sempr opportuno lasciare lo sportello aperto per evitare che si crei muffa e accumulo di umidità.

Lucentezza dei vestiti

Si sa, dopo molti lavaggi i colori dei vestiti tendono a spegnersi. Anche in questo caso l’aceto bianco può essere un valido ausilio. Versatene 350ml nel dosatore insieme al vostro detersivo preferito. Vedrete che i capi d’abbigliamento avranno una rinnovata lucentezza.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come nascondere orario dell’ultimo accesso effettuato

Alternativa all’ammorbidente

L’ammorbidente dona profumo e morbidezza ai vestiti difficilmente acquisibile con il normale detersivo. Però può incidere sulle nostre tasche e, a volte, è realizzato con sostanze nocive per il nostro corpo e per l’ambiente. La sua azione può essere sostituita dall’aceto bianco che, con le sue proprietà anticalcare, non ci farà rimpiangere le marche più famose. Versate nel dosatore 70 ml di aceto e 30 ml di acqua insieme al detersivo. Facciamo partire la lavatrice e il gioco è fatto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter