Agus Gandolfo, sexy Lady Lautaro con dècollète vertiginoso: da brividi! – FOTO

Lady Lautaro “colpisce” ancora a freddo i follower di Instagram con un primo piano di assoluta bellezza: fascino vertiginoso

La sexy compagna di Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro è sempre più attiva sui social networl. Instagram in particolare è un pozzo di ricordi e pose accattivanti senza fine, per una “matricola” come lei, nel campo dello spettacolo.

Agus Gandolfo coglie sempre l’attimo, quando si tratta di mettere in discussione la sua eleganza, condita da una sensualità “signorile” d’altri tempi. L’estate 2020 per lei è stata la vera e propria “prove del nove”, per dimostrare a tutti la capacità innata del suo sex appeal.

Tra discese “terrificanti” del suo enorme seno alle performances sulle tavole da surf, il movimento del suo bacino è stato per un lungo periodo, oggetto di piacere mediatico tra gli amanti della sua stratosferica bellezza.

Oltre a rendere l’atmosfera piccante attorno a sè, non ha impiegato neanche troppo tempo a “consolare” il suo compagno di viaggio, attaccante nerazzurro, di ritorno dalla sconfitta patita in finale di Europa League.

Lautaro Martinez però sembra aver iniziato nella maniera migliore la sua nuova stagione interista, timbrando sempre il cartellino, quando è stato chiamato in causa. Il merito della sua rinascita è senz’altro anche quello di Agus Gandolfo che neanche stavolta ha tradito le attese.

Agus Gandolfo, zoom del primo piano “schiaccia” l’indistruttibile sensualità

Non c’è stato neanche il tempo di rifiatare per i follower, che già si son trovati a trattenere il respiro per l’ennesima prestazione da super modella di Agus Gandolfo. Lady Lautaro non ha battuto ciglio di fronte all’evidenza del suo fascino “immortale”.

Trascorsa l’estate, ora i suoi momenti glamour si “giocano” all’interno delle quattro mura, se non all’esterno del terrazzo di casa. E’ proprio quì che si concentra le sensualità della modella di Mendoza, finchè splende ancora uno “scampolo” di sole.

In alternativa c’è sempre l’abat jour di casa, anche se Agustina non ne ha bisogno, siccome già brilla di luce propria e lo dimostra anche in questa circostanza di primo piano.

Outfit elegante e signorile, tipico dei living room casalinghi e dei grandi eventi di quartiere, mentre Lady Martinez veste di bianco la sua tradizionale voluttuosità.

Camicia aperta e dècollète vertiginoso che apre il “sipario” agli ammiratori dell’argentina, la quale si propone alla sua maniera, lasciando ancora una volta tutti a bocca aperta.

