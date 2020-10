Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di domani di Silvia Toffanin

Anticipazioni Verissimo: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin della puntata di sabato 10 ottobre: due veri e propri sex symbol.

Grandi ospiti per Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda sabato 10 ottobre, alle 16 su canale 5. Nello studio del programma più amato del sabato pomeriggio, completamente rinnovato per le norme anticoronavirus in vigore, arriverà un vero e proprio sex symbol. Per la prima volta, si racconta ai microfoni della Toffanin Can Yaman, l’attore turco protagonista della soap opera Daydreamer – Le ali del sogno che, dopo aver fatto sognare tutti gli italiani durante l’estate, continua a fare compagnia ai telespettatori di canale 5 ogni weekend.

L’attore turco, con il suo indiscutibile fascino che lo ha reso amatissimo in Italia, si racconta tra vita professionale, privata e grandi progetti da realizzare sia nel campo sentimentale che nel lavoro. Can Yaman, però, non è l’unico ospiti della nuova puntata di Verissimo. Andiamo a scoprire tutti gli altri.

Anticipazioni Verissimo: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin del 10 ottobre: da Michele Morrone a Gerry Scotti

Da un sex symbol turco come Can Yaman che, in grigio e tutto abbronzato incanta tutti, ad un sex symbol tutto italiano che, con il suo fascino, sta conquistando il mondo dopo aver recitato nel film 365 giorni. Bello e affascinante, Michele Morrone, ai microfoni di Silvia Toffanin, svela i segreti della sua vita privata e non solo. Spazio, poi, alla più amata degli italiani, Lorella Cuccarini che festeggia la sua incredibile carriera e svela quello che è accaduto durante la scorsa stagione televisiva dietro le quinte de La vita in diretta.

E ancora, mamma da pochi mesi della piccola Nina Speranza, frutto del suo amore con Luca Argentero, arriva anche Cristina Marino. E, infine, uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano ovvero Gerry Scotti che confessa la grande emozione che sta provando all’idea di diventare nonno per la prima volta tra pochi mesi.

Quella del 10 ottobre, dunque, è una puntata davvero imperidible per i fans di Silvia Toffanin e Verisismo.