Arrestata la banda che rapinava le abitazioni con la “tecnica dell’adesivo”

Ieri sono state fermate 8 persone nel milanese. Contestati almeno cinque colpi tra luglio e settembre per una refurtiva di 20mila euro

La polizia ha scoperto e arrestato un gruppo di sette georgiani responsabili di furti in abitazione a Milano e nell’hinterland avvenuti tra luglio e agosto scorso. La dinamica sempre la stessa: un piccolo pezzo di plastica trasparente sottile come un foglio veniva piazzato nella fessura tra lo stipite e la porta dell’appartamento in modo da risultare non visibile al proprietario di casa.

Poi la banda attendeva qualche giorno e controllava se era stato rimosso oppure no, il che significava che nessuno aveva aperto la porta nelle ore precedenti e che quindi i proprietari erano probabilmente in vacanza. In caso contrario bastava semplicemente cambiare abitazione prescelta.

Si tratta di un’indagine lampo: l’operazione è stata coordinata dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal sostituto Francesa Crupi che hanno espresso soddisfazione visto che “i furti in casa sono la piaga delle grandi città e in genere è molto difficile risalire all’autore”.

Il ritrovamento di alcune impronte ha permesso di smascherare la banda

La Scientifica è riuscita a recuperare alcune impronte lasciate impunemente da alcuni della banda nel primo appartamento saccheggiato, in zona ex Fiera: la corrispondenza con alcuni campioni già salvati in archivio ha permesso, insieme alle intercettazioni e appostamenti, di risalire anche agli altri componenti del gruppo che in pochi mesi aveva rubato almeno 20mila euro tra contanti e gioielli.

Si tratta di una banda di georgiani, professionisti alcuni dei quali già denunciati dalle autorità, a cui sono contestati almeno cinque furti tra luglio e settembre, tre a Milano e due in provincia, a Solaro e a Pregnana milanese.

All’esito delle perquisizioni gli uomini sono stati trovati in possesso di materiale idoneo allo scasso, monili in oro e 9mila euro in contanti. Le indagini hanno permesso anche di prendere il ricettatore, un egiziano che vive in viale Monza, e che custodiva soldi e monili nel freezer.

