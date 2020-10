Aurora Ramazzotti e la sua lezione di fitness: l’outfit le fascia le meravigliose curve. La figlia di Michelle incanta davvero

Aurora Ramazzotti, con simpatia e disinvoltura, dirige su Instagram una “lezione di fitness“. Nonostante, in realtà, si tratti di una sponsorizzazione degli zenzerini, del marchio “Mulino Bianco”, la figlia di Eros e Michelle si mostra in un outfit pazzesco: la tuta aderentissima le fascia l’incantevole corpo, mettendo in evidenza tutte le sue grazie.

Ed un utente commenta così: “Uguale alla mamma“.

Aurora Ramazzotti: biografia e carriera

La bella Aurora, frutto dell’amore tra Eros e Michelle, nasce a Milano nel 1996. I suoi genitori si separano nel 2002, ed entrambi intraprendono nuove relazioni, da cui avranno altri figli. Aurora infatti ha ben quattro fratelli: Sole e Celeste, nate dalla relazione fra Michelle e Tomaso Trussardi, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati invece dal matrimonio fra Eros e la modella Marica Pellegrinelli.

La carriera televisiva di Aurora inizia nel 2015, quando la giovane viene scelta come conduttrice della fascia pomeridiana di X Factor: il suo ruolo era quello di intervistare i concorrenti del talent, e di commentare i loro comportamenti. Verrà confermata anche nelle due seguenti edizioni, nel 2016 e nel 2017. Nel 2018, assieme alla mamma Michelle, presenta il programma “Vuoi scommettere?“.

Anche la vita privata di Aurora è stata al centro di numerosi gossip: dopo la relazione con Edoardo Gori – nipote di Giorgio Gori, marito di Cristina Parodi -, la ragazza ha ritrovato la felicità accanto a Goffredo Cerza, studente di ingegneria. Per stare più vicina al fidanzato, che attualmente vive a Londra, la ragazza ha persino tentato di intraprendere un’università in inglese. Strada che, tuttavia, ha in seguito abbandonato.