Bimba muore intrappolata in auto, il papà non la salva | Il motivo è agghiacciante

Una vera tragedia quella della bimba che muore intrappolata in auto e il papà non fa nulla per salvarla e agli agenti dice che sta bene

Un fatto di cronaca terribile arriva dall’America e più precisamente Los Angeles, in California, negli Stati Uniti D’America. Un atroce gesto che ha commosso e indignato nello stesso tempo l’opinione pubblica. Una bambina di solo un anno è morta intrappolata nell’auto del papà. L’abitacolo, lasciato sotto al sole, è diventato rovente e la bambina è rimasta dentro.

Tutta colpa del padre che ha chiuso accidentalmente la vettura lasciando le chiavi al suo interno. Una fatale distrazione alla quale però si poteva porre rimedio se solo il padre avesse fatto intervenire i soccorsi in tempo.

Di fronte agli agenti di Los Angeles che hanno chiesto di sfondare il finestrino o la portiera dell’auto l’uomo ha detto no. Ha spiegato che all’interno dell’auto era accesa l’aria condizionata e che sia figlia era “ok” all’inizio.

Bimba muore intrappolata in auto, il padre in arresto

Un secco no di fronte all’intervento dei poliziotti arriva da parte del padre che gli vieta sia di rompere il finestrino che di intervenire con un fabbro o un carro attrezzi. Il motivo? Non aveva a disposizione i soldi necessari per far riparare l’auto.

È questa la risposta data da Sidney Deal, 27enne padre della bimba, agli agenti che però di fronte al suo continuo rifiuto sono comunque entrati in azione. Hanno rotto il finestrino e hanno cercato di soccorrere la piccola ma ormai era troppo tardi. La bimba di un anno era ormai priva di sensi ed è morta pochi attimi dopo.

La polizia che ha indagato sul fatto e ricostruito tutta la dinamica ha spiegato che la piccola sarebbe rimasta intrappolata nell’auto per almeno un’ora. Il papà rigetta le accuse e spiega che la bimba si è mossa dentro l’abitacolo dell’auto, poi si è sdraiata sul pavimento. In quel momento lui ha pensato che la bimab si fosse addormentata.

Una versione che non ha convinto ovviamente gli inquirenti che hanno arrestato Sidney Deal con l’accusa di lesioni causate alla figlia.

