Beautiful, anticipazioni puntata 10 ottobre: la promessa di Hope

Beautiful, anticipazioni: Steffy ha deciso di arrendersi al suo destino. In extremis, Hope gli fa una proposta che potrebbe cambiare le cose.

È un momento drammatico per Steffy. La giovane Forrester deve separarsi da sua figlia. A nulla è servito dire che Phoebe è cresciuta insieme a lei fino ad adesso: Hope è irremovibile. Ridge ha addirittura avanzato la proposta di una “transizione graduale” tra le due case (e le due mamme), ma Brooke si è opposta. Beth è la legittima figlia di Hope e, per quanto Steffy stia indubbiamente soffrendo, ciò che prova non è nulla rispetto a quello che ha passato Hope nell’ultimo anno. Nel frattempo Wyatt è tornato da Sally con la coda tra le gambe. Riuscirà a farsi perdonare?

Beautiful, anticipazioni: Sally torna da Wyatt

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy è a pezzi. Dopo un lungo tira e molla, la ragazza decide di cedere e lascia Beth nelle mani di Hope. La giovane Logan gliela passa un’ultima volta perché la possa salutare e poi si appresta verso la porta. Prima di uscire, però, fa una promessa alla sorellastra: potranno crescere la bambina come una famiglia allargata. Non è solo una questione di bontà d’animo, però. Hope sa benissimo che Kelly e Beth sono a tutti gli effetti sorelle: non può certo permettere che le due crescano separate.

Sempre dalle anticipazioni americane sappiamo che Wyatt e Sally sono sempre più vicini ad essere una coppia. Il giovane Spencer si è pentito per come ha trattato la ragazza ed è tornato a chiederle scusa. Sally ha provato a fare la sostenuta, ma ormai si sa… Wyatt ha un notevole ascendete su di lei.

