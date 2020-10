Beautiful, anticipazioni puntata 9 ottobre: addii e ritorni

Beautiful, anticipazioni: Ridge fa una proposta a Steffy e Hope. Nel frattempo Wyatt è tornato a trovare una vecchia fiamma.

È il momento più difficile per molti personaggi. Dopo che Flo ha vuotato il sacco, rivelando che Phoebe in realtà è Beth, si sono innescate una serie di reazioni a catena. Hope ha deciso che vuole riprendere con sé la bambina e ciò sta spezzando il cuore di Steffy, che fino ad adesso si è sempre sentita la sua legittima madre. Liam è titubante, ma non si intromette. Nel frattempo Wyatt, profondamente deluso da Flo, è tornato da Sally. Ma lei sarà davvero pronta a perdonarlo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un Posto al Sole anticipazioni 8 ottobre: Fabrizio e Marina si sposano

Beautiful, anticipazioni: Steffy dice addio a Phoebe

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy è distrutta. La ragazza continua a chiamare Beth con il nome di “Phoebe” e a pregare di lasciarla a lei. Ridge, accorso alla casa sulla scogliera insieme a Brooke, fa allora una proposta: le due ragazze si potrebbero accordare per una “transizione lenta“ che non sconvolga la bambina. Hope però si oppone e con lei anche Brooke. Le due Logan non hanno intenzione di stare lontane da Beth un minuto più del necessario. Alla fine Steffy dovrà necessariamente arrendersi alla crudele realtà.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Wyatt torna da Sally con la coda tra le gambe. Il giovane Spencer si è reso conto che ha sbagliato a lasciare la ragazza per una persona che non ha fatto altro che mentirgli. Sally, che aveva ammesso con Eric di essere ancora innamorata di Wyatt, farà un po’ la sostenuta, ma alla fine accetterà di tornare insieme a lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Zodiaco, i segni che riceveranno grandi gioie nel mese di ottobre

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter