Belen Rodriguez incantevole anche nel terrazzo di casa – FOTO

Belen Rodriguez, che di recente ha festeggiato i suoi 36 anni, è incantevole anche nel terrazzo di casa: una bellezza tutta argentina

Belen Rodriguez, agli occhi del pubblico che ha imparato a conoscerla, è l’emblema della sensualità e femminilità: con le sue curve sempre in mostra e gli outfit provocanti, la bella argentina ha sempre trovato il modo di far parlare di sé. Tuttavia, dalla recente foto Instagram, è evidente quanto la modella sia splendida anche nel banale contesto di casa sua: nel terrazzo, con un sorriso accattivante e lo sguardo fisso sul computer, Belen emana sempre un fascino mozzafiato.

Belen Rogriduez: gli inizi e la carriera

Nata a Buenos Aires nel 1984, Belen inizia la sua carriera come modella in Argentina, trasferendosi poi in Italia dal 2004, dove diverrà testimonial per diversi marchi. Parallelamente, la showgirl – la cui bellezza è considerata da molti ineguagliabile – posa per alcuni calendari, che otterranno un clamoroso successo in termini di vendite.

Belen salirà alla ribalta nel 2008, consacrata dalla partecipazione al reality show “L’Isola dei Famosi“, dove si classifica al secondo posto. Da quel momento, la sua carriera come conduttrice decollerà definitivamente. Tra i primi programmi presentati, si ricordano “Scherzi a parte” (2009), “Sarabanda“(2009) e “Ciak…si canta!” (2011).

Sempre nel 2011, Belen affiancherà Gianni Morandi nella conduzione del Festival di Sanremo, in qualità di valletta assieme all’italiana Elisabetta Canalis. Sarà poi al timone di diversi programmi Mediaset, tra cui “Colorado“, “Italia’s Got Talent” e “Tu si que vales“.

Altrettanto famose e chiacchierate sono state le sue liasons amorose: dopo una relazione di quattro anni col calciatore Marco Borriello, Belen è stata legata sentimentalmente a Fabrizio Corona, dal 2009 al 2012. Dopo aver conosciuto, nel contesto di “Amici”, il ballerino Stefano De Martino, lo ha sposato nel 2013, ed ha avuto con lui suo figlio Santiago (2013). La coppia si separò nel 2015, salvo poi ritornare insieme nel 2019. Attualmente, tuttavia, i due risultano nuovamente separati.