Belen Rodriguez: labbra, tatuaggio e decolletè in primo piano, che spettacolo – Foto

Belen Rodriguez, che spettacolo sui social. Labbra carnose, tatuaggio sul polso e decolletè in primo piano. Tutto per mandare in delirio i fan.

Belen Rodriguez sa come provocare i sogni dei suoi fans. Senza mostrare gli occhi, sfoggia le labbra carnose, un tatuaggio che decora il polso e una camicia bianca leggermente aperta. Tanto basta per scatenare il delirio sul web con i fans pronti a lasciare un like anche ad una foto apparentemente innocua. Senza bikini e senza sfoggiare le sue forme mozzafiato, la showgirl argentina conquista comunque consensi sia tra gli uomini, ma anche tra le donne che adorano la sua semplicità e naturalezza per rendere pubblici i suoi pensieri, sia belli che brutti.

Nessuna didascalia per la foto che vedete qui in alto, ma un emoticon a forma di labbra. Sarà un messaggio subliminale? La showgirl argentina ha deciso di tenere le labbra chiuse di fronte ai rumors e ai pettegolezzi sulla sua storia d’amore con Antonino Spinalbese?

Belen Rodriguez naturale come l’acqua: camicia a fiori e sguardo smagliante dopo il bacio con Antonino Spinalbese