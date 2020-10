Berlusconi junior convola a nozze: il grande evento segnato dal Covid-19

Il figlio di Silvio Berlusconi, Luigi ha pronunciato il fatidico sì all’altare. La cerimonia finisce sotto l’occhio dei paparazzi che non si risparmiano

Il Covid-19 non dà alcuna tregua in giro per le strade e nella vita in generale delle persone. Nonostante i contagi fossero in nettissimo aumento, l’esecutivo vigente non si è risparmiato dall’emanare nuove restrizioni, nel rispetto delle norme.

Lo slittamento del nuovo DPCM ha fatto sì che la vita economica non assapori un nuovo tremendo stop, anche se sembra non ci fossero, in ogni caso, i presupposti per un ritorno i “lockdown”. L’aumento dei positivi, inoltre ha determinato un accorciamento delle ore di lavoro, di bar e locali “al chiuso”, al fine di evitare inevitabili assembramenti.

Alla luce dei fatti del giorno, un’altra celebrità del mondo dello spettacolo ha deciso di immortalare un momento importante della sua vita. I paparazzi non si son fatti mancare l’appuntamento con il matrimonio tra Luigi Berlusconi, il figlio dell’ex premier e leader di Forza Italia e Federica Fumagalli.

Ma vediamo come si è svolto il grande evento, segnato inevitabilmente dalle restrizioni del governo, a causa del coronavirus.

La famiglia Berlusconi in “assembramento familiare”: i dettagli del grande evento