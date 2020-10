Bianca Guaccero, cambio look prima di Detto Fatto. In rosa è splendida – FOTO

Il 26 ottobre su Rai 2 tornerà “Detto Fatto” e Bianca Guaccero, con spirito goliardico che la contraddistingue, si sta preparando con cambi look stravaganti

Attrice, cantante, conduttrice di una bellezza sconvolgente e un’allegria contagiosa. La bitontina Bianca Guaccero è un’artista a tutto tondo amatissima dal pubblico per la sua veracità nel mettersi in gioco e affrontare sfide a volte anche molto impegnative.

Bianca è quel tipo di donna che sa essere maliziosa ma senza esagerazione, contemporaneamente grintosa quando serve ma dolce e affettuosa, auto ironica come poche sanno fare, professionale e autorevole pur nella fragilità che non ha paura di mostrare anche in televisione. Anche sui social le immagini che condivide dicono molto di lei, raccontano le sue giornate fatte di impegni e imprevisti personali e lavorativi.

La bella Bianca attualmente è impegnata sul set della serie tv, Il medico della Mala, con Marco Bocci ma non è l’unica cosa a cui dovrà pensare nei prossimi giorni. Dopo l’emergenza Covid e la sospensione del programma Detto Fatto su Rai Due, è stata ufficializzata la ripartenza del programma il 26 ottobre a partire dalle 15.00 fino alle 17.30, più tardi rispetto allo scorso anno. Confermati Jonathan Kashanian con la sua rubrica dedicata ai gossip e Carla Gozzi, esperta di look e stile. Presenti anche Gianpaolo Gambi ed Elisa D’Ospina.

Capelli rosa mania anche per Bianca Guaccero