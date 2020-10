Clamoroso, cantante italiano paparazzato a Milano con un uomo…

Un noto cantante italiano, come afferma il notiziario del Gossip, Dagospia è stato sorpreso a Milano a fare gesti sbalorditivi con un uomo…

Dopo il caso “non verità” legato ai sentimentalismi della vita di Gabriel Garko con le donne, sembra che la moda dell'”amore platonico” tra due persone dello stesso sesso, non abbia più fine.

L’attore che ha fatto il suo coming out al Grande Fratello Vip di fronte ad Adua del Vesco, sua “finta” fidanzata, non ha voglia più di nascondersi, lo ha fatto per tanti, troppi anni e ora non si vergogna di farsi vedere insieme ad un uomo.

Gabriel Garko lo aveva rivelato a Verissimo di star vivendo una nuova storia, un rapporto nuovo ed importante iniziato da poco dopo la fine di una relazione importante, durata 11 anni con Riccardo, vissuta nell’ombra e lontano da tutti. Non aveva voluto aggiungere altro l’attore sul suo compagno ma ci ha pensato “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ad indagare e ad approfondire questo legame.

I due sono stati pizzicati a passeggiare insieme, non in gesti intimi, ma molto vicini. Lui si chiama Gaetano ed è molto più giovane dell’attore che per anni è stato il volto della fiction Mediaset. Gaetano, avrebbe solo 23 anni e lavora all’aeroporto di Milano Malpensa. Napoletano, per lui, secondo le prime voci che circolano, Gabriel Garko sarebbe proprio uno dei suoi idoli insieme a Salvatore Esposito di Gomorra.

Dagospia: sull’onda di Garko… una “toccata” e via