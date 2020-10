Carolina Marconi, in maculato mostra un décolleté da urlo – FOTO

Carolina Marconi torna a mostrarsi ai fan sui social, questa volta più sexy che mai. La sensuale ex gieffina venezuelana ha pubblicato alcuni scatti in leopardato

Chiunque veda il profilo Instagram di Carolina Marconi non può che rimanerne abbagliato: 183mila followers quotidianamente estasiati da tanta abbondanza di forme che non riescono più a farne a meno. Non si direbbe eppure la bella Carolina lo scorso 14 aprile ha spento ben 42 candeline.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quella partecipazione al Grande Fratello del 2004, ma l’avvenente venezuelana non sembra minimamente scalfita dallo scorrere del tempo, anzi le sua salviette sembra migliorata ed enfatizzata nelle forme che, allora come oggi, lei ama mettere bene in mostra con abito attillati e molto vistosi.

Bella e audace in maculato, Carolina Marconi conquista i fan