Chiara Ferragni e Fedez , dal web scelgono il nome per la futura figlia

Fedez e Chiara Ferragni hanno di recente svelato il sesso della secondogenita. Il web si attiva per trovare il nome adatto per la piccola in arrivo tra qualche mese.

La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, amatissimi e seguitissimi sui social hanno – come è noto – da poco annunciato la seconda gravidanza. Appresa la notizia e diffusa sul web, ognuno vuole dare il proprio contributo alla coppia scegliendo il nome per la piccola in arrivo tra un paio di mesi. Il sesso è stato svelato, una sorellina in arrivo per Leone, primogenito della coppia. I nomi proposti per la secondogenita sono alcuni davvero esilaranti, tra haters e followers la creatività è stata veramente tangibile. Tra quelli memorabili, sicuramente quello di un sostenitore: La chiameranno Gazzella così non avranno problemi a svegliarla. Arriva prontamente la risposta del futuro papà bis – Fedez – il quale commenta il bizzarro nome, Buona idea scrive tra le sue IG Stories.

Fedez e Chiara Ferragni, Bella storia

Più uniti che mai Fedez e Chiara Ferragni anche sul piano professionale. Questa nuova versione mora e riccia della famosissima influencer che ha spiazzato davvero tutti, è per collaborare nel nuovo video di Fedez del singolo Bella Storia uscito due giorni fa e già si preannuncia un successo. Il rapper condivide sul suo profilo social alcuni scatti del backstage. Anche in questo caso non sono mancati gli apprezzamenti per la coppia, qualcuno ha pure ironizzato sull’acconciatura della Ferragni sottolineando come – da brava influencer – questo taglio e colore di capelli tornerà alla moda grazie a lei.

Fedez e Chiara Ferragni sono molto attivi anche sul piano sociale, nei mesi scorsi la loro raccolta fondi durante il lockdown ha veramente contribuito a sostenere quel periodo inaspettato e di emergenza al quale nessuno era preparato psicologicamente. Ma non solo, proprio nella giornata di ieri una fan ha pubblicamente ringraziato il rapper per aver donato la somma utile per sottoporre il cagnolino della fan ad un costosissimo intervento chirurgico.

Sicuramente un bel gesto quello di Fedez, una coppia generosa che – da ottimi genitori – vive con la speranza di dare un futuro migliore ai propri figli, Leone e la secondogenita il cui nome ancora non è dato sapere.

