Strepitosa e capace di ammaliare, Cristina Marino si mostra in una serie di scatti estremamente conturbanti. E chiunque invidia Luca Argentero.

Tra le attrici del panorama cinematografico italiano più apprezzate c’è sicuramente Cristina Marino. La compagna di Luca Argentero colpisce non solo per la bravura davanti alla cinepresa ma anche per il suo sfolgorante aspetto estetico.

Bellissima e conturbante, la Marino si mostra spesso in pose da vera e propria provocatrice. Ogni post pubblicato sul suo profilo personale Instagram ce la mostra esattamente come ogni uomo sognerebbe la propria donna ideale. La 29enne milanese è veramente troppo, troppo bella per essere vera. E possiamo ammirarla truccata di tutto punto. Od elegantemente vestita. O ancora accanto alla vasca da bagno. E non manca anche qualche scatto in costume, dopo avere colto l’occasione di godere dell’ultimissimo sole residuo di questo 2020 prima dell’arrivo della stagione fredda. Ad ogni modo lei è strepitosamente incantevole.

Cristina Marino, talmente bella da mozzare il fiato

•CHILL DREAM•

E con Luca Argentero le cose vanno a meraviglia. I loro 13 anni di differenza non si fanno affatto sentire, del resto l’attore torinese ha sempre avuto un portamento, uno spirito ed anche un modo di apparire e di porsi molto giovanili. Ancora c’è chi si stupisce nel constatare come abbia superato la quarantina già da un pò di tempo. La coppia ha accolto in casa sua la piccola Nina Speranza Argentero.

•WARDROBE CHANGE•

La bambina è venuta al mondo lo scorso 28 maggio 2020. E subito ha cambiato in meglio la vita sia di Cristina che di Luca, alle prese ora con gli amabili ‘tormenti’ che tocca a qualunque altro neogenitore, tra notti insonni, pannolini e quant’altro.