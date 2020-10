L’atteso film della Pixar, “Soul”, non uscirà nelle sale: dove si potrà vedere

View this post on Instagram

Where do our passions come from? From where do we get those dreams that inspire us and the interests that drive us? @pixarsoul by @petedocter will open the 15th #RomeFilmFest Da dove provengono le nostre passioni, i sogni che ci ispirano e gli interessi che ci animano? #PixarSoul di #PeteDocter è il film di apertura di #RomaFF15 @disneyitalia @waltdisneystudiosit @pixar . . . #FestaDelCinemaDiRoma #FestaDelCinema #Cinema #CinemaLovers #Film #Movie #Romart #IgersRoma #IgersLazio #IgersItalia #RomeFilmFest #InstaMovies #InstaFilm #filmoftheday #Romarama #Romarama2020