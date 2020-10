Eros Ramazzotti senza pace: “Non posso più vivere così…”

Il cantante italiano Eros Ramazzotti si trova dovunque vada, sotto l’obiettivo dei paparazzi. Lui, stufo tuona: “Non è possibile”

Sono giornate “calde” per Eros Ramazzotti, impegnato nella vita di tutti i giorni con qualche “euforia” di troppo. D’altonde il canoro del pop rock e pop latino neanche stavolta ha fatto i conti con chi è un “mestierando” doc della fotografia.

I paparazzi sono sempre in giro a “ficcare” il naso nella vita dei vip. Quest’estate è stata un crescendo di avvenimenti “bollenti” e scoop di copertina un pò dappertutto. La coppia Belen e Stefano, tanto per fare un nome non ha avuto un momento di tregua dopo la confusionaria separazione.

L’accostamento continuo dei vip alla loro nuova fiamma o quanto meno a qualcuno che abbia avuto voce in capitolo sull’aspetto sentimentale, tanto da far traboccare il vaso ha riguardato persino Alessia Marcuzzi.

Oggi sembra sia il turno di Eros Ramazzotti, nella vita del quale, gli amanti delle personalità famose nel mondo dello spettacolo ritengono sia opportuno approfondire le cose…

LEGGI ANCHE —–> Grande Fratello Vip da un annuncio importante: inquilini in lacrime

Eros Ramazzotti, papà “ricercato” per strada

Il noto cantante degli anni ottanta, con ben 22 album sul “groppone” di carriera, oggi è una palese vittima del Gossip dichiarato. Parliamo senz’altro di Eros Ramazzotti, l’ex marito della splendida Michelle Hunziker, il quale sembra non avere un “attimo di tregua” nella sua quotidianità.

Da quando il matrimonio con Marica Pellegrinelli non produce più l'”ardore” mediatico, si cerca di capire cosa faccia nella vita il papà di Aurora. Da allora Eros è diventato un bersaglio mobile dei paparazzi, senza precedenti.

Durante le sue passeggiate in centro cerca sempre di coprire la sua identità. L’ultima volta è stato comunque pizzicato con occhiali da sole e un cappelletto da baseball, mentre si recava a scuola, a prendere la figlia Rafaela Maria.

La piccola “Ramazzotti” è nata dalla relazione con l’ultimo legame sentimentale, al termine del quale l’ex della Hunziker è finito inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento. La sua vita da papà single ormai oscilla tra Rafaela e Aurora, ma i paparazzi non aspettano altro che Eros addenti l’ennesima “preda”.

Questa volta non sarà per nulla facile, ma lo stesso Eros che “minaccia” di escogitare un piano anti-paparazzo, davanti alle telecamere, si dice stufo di vivere questa situazione.

LEGGI ANCHE —–> Rosita Celentano nella notte posta un VIDEO con papà Adriano e gli amici scomparsi

“Ogni due settimane ne hanno una nuova per me. E’ diventato impossibile vivere così. E’ un nervoso continuo, perchè ci sono i figli di mezzo!”. Così il vincitore di Sanremo ’86 con il singolo musicale “Adesso tu” si limita al ruolo di padre di famiglia, ma per le prossime volte promette di annunciare direttamente lui, qualcuna di importante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter