Falciata da un’auto, muore ottantottenne in Cadore

Gravissimo investimento ieri a Lozzo di Cadore. Due anziane centrate dall’auto di un residente cinese, muore Anna Baldovin, ferita la sorella Serena

LOZZO DI CADORE – Falciata da un’auto mentre attraversava la strada. È morta così, in pieno centro a Lozzo di Cadore, Anna Baldovin di 88 anni ed ex maestra in pensione, la sorella Serena di 82 anni è grave all’Ospedale San Martino di Belluno.

L’incidente stradale è avvenuto ieri in via Roma verso le 17, Anna stava attraversando la strada fuori delle strisce pedonali insieme alla sorella quando è sopraggiunta un’autovettura Volkswagen condotta da Z.B. 43enne cittadino di nazionalità cinese che le ha investite.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Santo Stefano e di Vigo di Cadore, insieme al personale del Suem 118. Tragica la scena per i soccorritori, le due donne erano accasciate a terra: Anna Baldovin è morta sul colpo, mentre Serena è stata elitrasportata al pronto soccorso dove è stato riscontrato un importante politrauma; le sue condizioni, vista anche l’età, sono serie, ma la donna al momento non è in pericolo di vita.

