Federica Pacela a bordo piscina, incontenibile in costume – VIDEO

Federica Pacela pronta per tuffarsi nel weekend, la spregiudicata influencer ancora una volta regala forme esplosive in bikini

Se avete nostalgia, come tutti, dell’estate appena andata via, la panacea per i vostri mali potrebbe essere fare un giro sul profilo Instagram di Federica Pacela. La modella e influencer è attivissima sui social network e continua a postare scatti davvero da sogno. Beata lei che può, dividendo ormai da tempo la sua vita tra l’Italia e le Isole Canarie. Un paradiso in mezzo all’Oceano Atlantico dove in questo periodo è ancora possibile godersi giornate di sole e mare, con temperature assolutamente miti. Alle nostre latitudini, il clima autunnale sta invece iniziando ad avere la meglio, ma, per l’appunto, la temperatura si rialza subito guardando i post di Federica. Ormai, la 34enne è tra i trend in ascesa di Instagram. Modella conosciuta per le collaborazioni con marchi prestigiosi e anche conturbante partecipante di Ex on The Beach Italia su Mtv, sa davvero come far sognare i suoi fan. Guardate a pagina successiva il video di oggi…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Pacela mostra gli occhiali, ma i fan perdono la testa per altro – FOTO

Federica Pacela, uno schianto in costume: curve che fanno sognare