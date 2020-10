Federica Panicucci è sempre più bella e sta condividendo scatti sempre più esplosivi: la conduttrice è semplicemente inarrestabile.

Federica Panicucci è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La classe 1967 è seguitissima sui social network: il suo account vanta 996mila follower. La nativa di Cecina, dopo un inizio tra Rai e Fininvest, ha iniziato a raggiungere la popolarità conducendo programmi di rilievo su Italia 1 come ‘Unomania’ e ‘Festivalbar’. La 52enne, nel corso degli anni, si è sempre alternata tra Rai e Mediaset. Federica ama deliziare la sua platea con scatti meravigliosi in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza. Nonostante l’avanzare degli anni, la Panicucci è sicuramente in splendida forma ed è sempre incantevole. La conduttrice, poco fa, ha messo in rete una fotografia semplicemente spettacolare in cui indossa un vestitino scollato da urlo. Per vederla, clicca su successivo.

L’incantevole scatto di Federica Panicucci: che donna

Visualizza questo post su Instagram Novità in arrivo😉🔥 #staytuned #unstoppable Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 9 Ott 2020 alle ore 8:58 PDT

Federica, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un vestitino molto particolare e scollato: il suo décolleté è in vista e lei è sensuale come sempre. La bellezza del suo viso lascia tutti a bocca aperta mentre il suo sorrisino è sicuramente contagioso Il post ha raccolto in breve tempo 4.500 cuoricini e tanti commenti. “Sei tanto tanto bella”, “Sei stupenda”, “Sempre al top”, si legge. “Novità in arrivo”, ha annunciato la donna nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram 🔥🔥🔥 #minidress #aboutthismorning #mylooktoday Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 7 Ott 2020 alle ore 9:19 PDT

La 52enne è semplicemente inarrestabile sui social network: nella giornata di ieri, la nativa di Cecina postò una foto da brividi in cui fece vedere a tutti i follower le sue splendide gambe. La sua bellezza non conosce limiti.

