Francesco Renga e un ricordo del recente passato che fa ben sperare – FOTO

Francesco Renga pubblica una serie di foto ricordo su Instagram. Un anno fa sul palco ma qualcosa bolle in pentola, fans in estasi

È uno dei cantanti più seguiti e amati del panorama nazionale. Con i suoi ricci neri e scuri e con quel timbro di voce che si riconoscerebbe tra mille, Francesco Renga oltre che sul palco oggi è seguito anche sui social. Il suo profilo Instagram vanta 446 mila followers ed è qui che spesso condivide momenti di quotidianità a scatti di carriera e lavoro.

Francesco Renga ha esordito come front man dei Timoria ma è come solista che ha conquistato il grande successo. Immortale rimarrà la sua canzone “Angelo” vincitrice del 55° Festival di Sanremo nel 2005. E da lì tante altre canzoni amatissime dal pubblico come “Meravigliosa (la Luna)”, “Ci sarai”, “La tua bellezza” solo per citarne alcune, senza poi considerare i duetti e le collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale internazionale come Patti Smith.

Un fortunato esperimento quello che ha portato avanti Renga insieme a Max Pezzali e Nek che con il loro inedito trio hanno fatto rivivere le emozioni di vecchie e intramontabili canzoni. E poi c’è la vita privata, tenuta quasi sempre lontana dai riflettori. Renga è stato il compagno di Ambra Angiolini per ben 11 anni e da questo amore, finito poi nel 2015, sono nati i loro due figli.

Francesco Renga, ricordi e nuovi avventure

Francesco Renga si lascia andare ad un dolce e piacevole ricordo. Su Instagram posta delle bellissime foto che lo ritraggono in un momento importate per lui. Il debutto del suo ultimo tour, in giro per l’Italia, L’Altra Metà Tour.

Foto di lui sul palco mentre canta, si avvicina ai suoi fans, gioisce e si abbraccia con tutta la sua band sul palco. Momenti davvero intensi da rivedere ad un anno preciso da quella data e in un momento delicato per il nostro spettacolo nel piano ancora dell’emergenza sanitaria.

Molti spettacoli hanno riaperto i battenti ma per la musica bisogna ancora aspettare. Quest’estate è stato fatto qualche esperimento ma nulla di simile ai concerti di un tempo potremmo dire. Ma Francesco è positivo e annuncia una bella anteprima.

A corredo delle foto scrive: “1 anno fa iniziava #LAltraMetàTour, un viaggio meraviglioso ricco di emozioni condivise con voi che ci siete sempre! ❤️ Non vedo l’ora di iniziarne un altro 🤩”.

E questo significa senza dubbio che qualcosa bolle in pentola. I fans si scatenano e vogliono sapere maggiori informazioni e nello stesso tempo si emozionano insieme al cantante ricordando i bellissimi momenti dei concerti.

