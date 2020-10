Gerry Scotti, il conduttore svela un particolare che gli cambierà la vita

Ospite a Verissimo, Gerry Scotti svela un particolare destinato a cambiare per sempre la sua vita. “Presto succederà anche a me”

Anticipazioni dalla puntata di Verissimo che andrà in onda domani, 10 ottobre. Come ogni settimana, la puntata è pre-registrata e le prime informazioni cominciano a trapelare già dalla sera prima.

Domani in studio Gerry Scotti darà un grande annuncio. Ospite da Silvia Toffanin, il cantante svelerà un particolare della sua vita che il pubblico ancora ignora. “Per voi resterò sempre lo zio Gerry” ha detto infatti in studio. “Ma tra poco in famiglia sarò nonno“. Una notizia meravigliosa, che ha suscitato il plauso del pubblico della trasmissione. Il conduttore ha poi raccontato i dettagli dietro a lieto evento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michelle Hunziker, l’uomo che la stalkerava bloccato di fronte al tribunale

Gerry Scotti, la gioia di diventare nonno

“Sarà una femminuccia” ha rivelato il conduttore, quando gli è stato chiesto se i genitori conoscessero già il sesso del bambino. E riguardo al modo in cui lui è venuto a scoprire della gravidanza: “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Mi ha reso molto felice”.

Gerry Scotti ha poi svelato che vorrebbe avere altri nipoti, se suo figlio Edoardo e la moglie lo desidereranno a loro volta. Edoardo è l’unico figlio che il conduttore ha avuto dalla moglie Patrizia Grosso, con la quale è stato sposato per oltre vent’anni. Lui, figlio unico e padre di un figlio unico, sogna ad oggi una famiglia numerosa.

Sul finire della puntata il conduttore si è infine (ironicamente) aperto su un suo grande cruccio. “Mi rimbambirò anch’io -ha detto- così come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fridays For Future, il movimento fondato da Greta Thunberg torna in piazza

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter