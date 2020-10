GF Vip, Paolo Brosio comunica il risultato del secondo tampone

Sarebbe dovuto entrare come tutti gli altri concorrenti nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, ma Paolo Brosio è risultato positivo al Coronavirus pochi giorni prima. Ora comunica al pubblico le sue condizioni

Quando fu annunciato il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip il nome di Paolo Brosio generò subito molto rumore tra il pubblico che non vedeva l’ora di vederlo all’azione all’interno della casa. Purtroppo pochi giorni prima dell’inizio della trasmissione risultò positivo al coronavirus. Tutti i partecipanti sono stati costantemente monitorati prima della loro entrata e sottoposti a diversi tamponi. La sua situazione peggiorò e si trovò a dover essere ricoverato in ospedale, colpito da una polmonite e da un’infezione intestinale. Ora arrivano buone notizie e a comunicarle è proprio il diretto interessato.

Due tamponi negativi, Paolo Brosio pronto a entrare al GF Vip

Paolo Brosio è ufficialmente guarito. Lo ha comunicato sul proprio profilo Instagram ringraziando lo staff medico dell’ospedale ICC Casal Polacco di Roma, nel quale è stato ricoverato per 25 giorni. “Da pochissimo mi hanno dato la notizia che finalmente sono arrivati i tamponi negativi. Devono essere due consecutivi entro 24 ore” ha dichiarato, mostrando tutta la sua felicità alla notizia. In tutto questo tempo, nonostante fosse sparita la polmonite e l’infezione intestinale, i risultati non avevano infatti mai dato due tamponi negativi. “Ero ricoverato ma ormai clinicamente guarito“, ha raccontato, per poi confermare la sua guarigione.

Questo significa solo una cosa, Paolo Brosio potrà finalmente entrare nella casa del Grande Fratello. Lo ha confermato nel video dove ha anche mostrato i documenti che provano i risultati dei suoi tamponi. “A Dio piacendo, la prossima settimana avrò la possibilità di rientrare in pista per onorare il contratto di Mediaset“, ha dichiarato, annunciando così il suo ritorno in partita.

Per poter proseguire con il corso della trasmissione i concorrenti vengono monitorati quotidianamente e a qualsiasi accenno di un possibile problema di salute la redazione è pronta a intervenire. Per Paolo Brosio quest’esperienza non è iniziata nel modo migliore, ma questo non significa che non potrà prendersi la sua rivincita. Quale sarà la reazione dei coinquilini alla notizia della sua entrata nella casa?

