Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è fidanzata? La verità in puntata. Durante questa serata Alfonso Signorini ha voluto provare ad aiutare Pierpaolo Pretelli, permettendogli di parlare con la conduttrice

Elisabetta Gregoraci ha finalmente rivelato tutto durante questa puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha parlato in privato con Pierpaolo Pretelli e gli ha chiesto un po’ come stanno andando le cose con Elisabetta, per cui nutre un interesse dall’inizio di questa esperienza nella casa. Lui ha detto che lei gli lancia segnali contrastanti, si mostra gelosa, poi ci sono delle volte in cui si arrabbia se diventa troppo invadente. E poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso: l’aereo che è arrivato per Elisabetta con la frase “sei l’epicentro del mio terremoto”.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: lei spegne tutte le speranze durante la puntata del Grande Fratello Vip

Alfonso gli ha detto di volerlo aiutare, gli ha proposto di uscire dal confessionale e una volta che è successo ha trovato soltanto Elisabetta ad aspettarlo. Le ha chiesto una volta e per tutte se è davvero fidanzata oppure no, lei ha detto di non voler parlare di queste cose sue private in televisione. “Sono entrata da single ma fuori ci sono persone che mi stanno intorno e a me questo fa molto piacere”. Ha dunque, fatto capire, che prima di entrare ha cominciato una frequentazione e che poi è entrata nella casa senza volersi precludere nulla, il fatto è che per ora il suo cuore è ancora impegnato.

Nella casa sono molto scettici su questa storia, sono in molti a credere che non succederà nulla. Come si evolverà adesso questa situazione così intricata?