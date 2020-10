Grande Fratello Vip, lite mai vista dietro le quinte: sfiorata la rissa. Franceska Pepe ha litigato furiosamente con un’autrice del programma che va in onda su canale cinque

Tutti la amano e tutti la odiano: stiamo parlando di Franceska Pepe, il personaggio più discusso di questa edizione del Grande Fratello Vip. All’inizio la odiavano tutti per il suo carattere esuberante, ma poi proprio per questo ha cominciato a volersi bene. Lei è proprio fatta così e se impari a capirla dopo non puoi fare altro che amarla. Infatti la sua uscita dalla casa ha fatto molto discutere: sono state lanciate petizioni per farla rientrare, per non parlare del televoto quasi invalidato a causa dei voti dalla Spagna. Oggi è arrivata in puntata, bellissima e a testa alta anche nei suoi panni da eliminata, ha fatto impazzire tutti. In particolar modo un’autrice del programma.

Grande Fratello Vip, rissa sfiorata? Franceska Pepe racconta tutto in puntata

“Come stai?” le ha chiesto Alfonso e la risposta non è tardata ad arrivare. “Eh, insomma, un po’ così. Ho litigato con un’autrice dietro alle quinte” ha rivelato lei, stupendo tutti. Alfonso le ha chiesto subito spiegazioni ma da quel poco che ha capito pare proprio che dietro le quinte si sia praticamente sfiorata una rissa. Lei è comunque entrata in studio col sorriso, proprio come in casa, quando litigava con tutti e poi riusciva a camminare a testa alta senza farsi scalfirsi dalle parole che le dicevano.

I commenti su Twitter non sono assolutamente tardati ad arrivare. “Queen Franceska Pepe che fa impazzire anche gli autori del programma, ha smesso di litigare con i suoi ex coinquilini e ha cominciato direttamente con i piani alti. Ecco perché mi manca tanto la sua presenza”.