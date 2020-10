Grande Fratello Vip, nuovo amore nella casa? Lo scoop in puntata. Alfonso Signorini ha fatto notare una certa vicinanza tra Guenda Goria e Massimiliano Morra

Alfonso Signorini durante la puntata di stasera ha mostrato una clip che fa mostra Massimiliano Morra e Guenda Goria molto vicini, durante la puntata del Grande Fratello Vip. Da quando la figlia di Maria Teresa Ruta è entrata nella casa ha mostrato subito di essere interessata molto all’attore, all’ex di Adua Del Vesco. I loro rapporti si sono bruscamente interrotti quando lui le ha detto di aver fatto un sogno erotico e lei ha capito che il sogno riguardasse loro due insieme. Lui si è molto arrabbiato quando ha scoperto di questo fraintendimento e si sono allontanati, per poi riavvicinarsi lentamente dopo il chiarimento che c’è stato dopo una puntata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Grande Fratello Vip, Signorini nota un certo avvicinamento tra Guenda Goria e Massimiliano Morra

Stasera Alfonso ha fatto vedere lo scherzo che i ragazzi nella casa hanno fatto a Maria Teresa Ruta: la donna ha trovato sua figlia a letto con Pierpaolo. Dopo pochi minuti l’è stato rivelato che è uno scherzo, ma alla fine della clip che hanno fatto vedere agli inquilini il conduttrice ha chiesto a Guenda se potesse esserci del vero. Lei ci ha scherzato su dicendo che vuole troppo bene ad Elisabetta Gregoraci per intromettersi in quello che sta succedendo tra di loro. Ad intromettersi però è stato Alfonso, che ha deciso di far vedere una clip agli inquilini ai telespettatori: stavolta, a stare nel letto con Guenda, era Massimiliano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Nel video i due erano a letto insieme, abbracciati, che si accarezzavano. Guenda ha messo subito in chiaro: “C’è una bellissima amicizia tra di noi, niente di più”. Oramai è risaputo che la figlia della Ruta fino a pochi giorni fa avesse una cotta per Massimiliano. Ha qualche possibilità di conquistarlo dopo il loro chiarimento?