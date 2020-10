Ilary Blasi immortala l’evento: nuova “cicogna” in arrivo

Momenti felici per l’affiatatissima coppia Ilary Blasi e Francesco Totti, in attesa di un “dolce” evento che fa emozionare i follower

C’è sempre una ragione motivata, per cui la coppia glamour, Ilary Blasi e Francesco Totti sceglie di far notare al pubblico i cambiamenti e i modi di vita che accadono all’interno della famiglia.

Le vicende di casa Totti non riguardano solo le bellissime e biondissime figlie dell’ex campione e capitano giallorosso, oppure l’astro nascente del figlio Christian. Ilary Blasi ama immortalare eventi emozionanti che riguardano anche l’altra componente di casa: la simpaticissima e vivace gattina.

Attualmente il suo avvicinamento alle vesti di star della televisione è solo un concetto rimandato alle prossime programmazioni Mediaset. Ma la showgirl capitolina non si risparmia dal rendersi comunque protagonista e mettere al corrente i follower di Instagram, dalle avventure di casa Totti.

L’animale domestico è finito già dietro gli obiettivi dello smartphone di Ilary, quando il Bimbo de Oro era alle prese con un topolino di campagna, “fuggitivo” all’interno della casa. La gatta di razza sphynx ha rubato subito la scena bloccando tutte le vie di uscita al roditore.

L’evento che ha generato un flusso di visibilità non indifferente ha subìto un “ritorno” allo scoop che anche stavolta ha lasciato di “sasso” gli amanti dell’inossidabile coppia.

LEGGI ANCHE —–> Grande Fratello Vip, lo scherzo finisce male: si sfiora la rissa in casa

Ilary Blasi e Francesco Totti, l’attesa spasmodica del grande evento

Dopo aver spalancato gli occhi di fronte all’intraprendenza e la vivacità della gattina di casa Totti, Ilary Blasi, la “fotografa” degli eventi non si è fatta mancare l’ennesimo momento di eccitazione per i follower di Instagram.

All’interno delle stories del profilo personale è possibile scorgere un avvenimento che ha dato certamente nell’occhio, oltre ad aver fatto lievitare la curiosità del pubblico. Molti pensavano si trattasse dell’ennesimo avvenimento, legato al fatto che la coppia stesse aspettando i tempi giusti per svelare una nuova “dolce”attesa, nel grembo di Ilary.

E invece questa volta l’arrivo della “cicogna” non è previsto per l’ex presentatrice de “Le Iene”, bensì proprio per la sua gattina di casa. La notizia è stata vissuta con gioia efferata dal pubblico social, mentre Ilary con il suo inseparabile cellulare, rendeva l’atmosfera attorno a sè, più stuzzicante.

Ilary Blasi ha reso di nuovo protagonista della scena, il suo animale domestico, allestendo una camera tutta per lei, con delle lenzuola, fuoriuscenti da una scatola. Una vera e propria “sala parto”, dalla quale verranno molto presto alla luce, i cuccioli.

LEGGI ANCHE —–> Temptation Island, la quarta puntata: due falò, un bacio sfiorato e reazioni violente

L’evento ha generato una moltitudine di consensi tra i follower, che già sono in “coda” per le richieste ad Ilary e Totti, di prendersene qualcuno in affidamento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter