iPhone 12, uscita | prezzo | colori | modelli: tutto prima della presentazione

Su iPhone 12 sappiamo già praticamente tutto prima della presentazione di martedì 13 ottobre: uscita, prezzo, colori, modelli e non solo

iPhone 12 è ormai quasi senza nessun segreto. A quattro giorni dal l’evento di presentazione della nuova generazione dello smartphone di casa Apple, è trapelato tutto sui dispositivi della Mela Morsicata. Non si dovrà attendere martedì 13 ottobre alle ore 19 in Italia per conoscere nei dettagli i device dell’azienda di Cupertino.

A svelare tutte le informazioni è il celebre leaker Ice Universe che rilancia un post pubblicato dal collega Kang sul social network cinese Weibo. Confermato il fatto che Apple presenterà ben 4 modelli: saranno iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro e Pro Max. A seguire tutto su uscita, prezzo, colori e modelli.

iPhone 12: data di uscita, prezzo, colori, modelli | Il leak prima della presentazione