Jane Alexander. Bellissima e sorridente: “Oggi ho tanta voglia di…”

Jane Alexander. L’attrice inglese più amata dagli italiani pubblica sul sul profilo Instragram uno scatto strepitoso e confessa una sua voglia golosa

Se c’è un’attrice che potrebbe non essere più lontana da uno dei personaggi più iconici che ha interpretato, sicuramente è Jane Alexander. L’attrice, infatti, è diventata molto popolare nel nostro paese per essere stata il volto della crudele e algida marchesa Lucrezia Van Necker Beauville. Era l’antagonista principale nella serie tv Elisa di Rivombrosa, drama in costume per la regia di Cinzia Th Torrini con protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi.

Jane Alexander è simpatica, raggiante, affabile e dolce con i follower che l’ammirano attraverso i canali social nei quali è attivissima.



Accompagna spesso i suoi post con didascalie sempre intelligenti, spiritose e mai banali. Crea così uno scambio davvero palpabile con i suoi fan, eludendo le distanze e la freddezza degli schermi dei dispositivi digitali.

Tanta gavetta per lei prima della notorietà. Partita dalla Gran Bretagna, trova successo in Italia. A soli 16 anni intraprende la carriera di modella. Scopre poi nella recitazione il suo talento più grande. All’inizio piccoli ruoli. Ha lavorato comunque a film d’autore a fianco di registi stupefacenti. La possiamo scorgere ne L’uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore o in Prendimi l’Anima di Roberto Faenza.

LEGGI ANCHE –> Pier Silvio Berlusconi. Un grande amore prima della Toffanin: chi é

Jane Alexander. Desiderio goloso